Зидан: устал от разговоров о том, что «Реал» побеждает благодаря судьям

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Атлетиком» в матче 34-го тура испанской футбольной Примеры.

«Я устал от разговоров о том, что мы побеждаем благодаря судьям. Всё так и останется, но игроки заслуживают уважения. Никто не сможет отвлечь нас от нашей цели», — цитирует Зидана Marca.

Он отметил, что «Реал» пока ещё не может думать о завоевании титула, подчеркнув, что победа над «Атлетиком» была очень важной. При этом он признался, что ему нравится надёжность и баланс в игре «Королевского клуба» при потере мяча.

«У нас всё хорошо. Нам не хватало яркости в атаке, мы можем прибавить в этом, но прочность нашей обороны очень важна», — заявил Зидан.

«Реал» обыграл «Атлетик» со счётом 1:0 благодаря голу Серхио Рамоса с пенальти и по итогам матча набрал 77 очков, укрепив своё лидерство в чемпионате Испании.

Ранее Серхио Рамос высказался о влиянии судей на результаты «Реала».