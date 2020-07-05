Футболист ЦСКА Чалов — о голе в матче с «Ахматом»: соскучился по этому ощущению

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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями после победы над грозненским «Ахматом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболист ЦСКА Чалов — о голе в матче с «Ахматом»: соскучился по этому ощущению
  • РИА Новости

«Я долго не забивал и соскучился по этому ощущению. Очень рады, что выиграли с таким крупным счётом. На самом деле игра складывалась не так легко, в первом тайме у нас практически не было моментов», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.

Он отметил, что именно во втором тайме красно-синие смогли прибавить и начать создавать опасность у ворот соперника, а потом и забить.

«После этого гола всё начало получаться, ребята раскрепостились и играли в своё удовольствие», — добавил Чалов.

ЦСКА на выезде разгромил «Ахмат» со счётом 4:0. ЦСКА набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что после первого гола «Ахмату» ЦСКА поймал кураж.

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