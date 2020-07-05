Буффон заявил, что будет играть минимум до 43 лет

Легендарный голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее.

«Буду здесь как минимум до 43 лет. С тех пор как мне исполнилось 40, иду от месяца к месяцу. Мне нужно внимательно следить за ситуацией и всегда быть готовым отойти, когда пропадёт главный элемент — возможность играть на высочайшем уровне. Как только почувствую, что этот момент настал, уйду. Но пока я мотивирован и нахожусь в нужной форме, буду играть, и это правильно, потому что ничто не делает меня более счастливым, чем участие в футбольных матчах», — приводит слова Буффона Football Italia.

42-летний итальянский голкипер начал карьеру в «Парме» в 1995 году. В общей сложности в активе Буффона 915 матчей на клубном уровне, 410 из которых он отыграл на ноль. В его активе также 176 матчей за основную сборную Италии.

Ранее сообщалось, что Буффон побил рекорд Мальдини по матчам в Серии А.