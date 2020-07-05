СМИ: «Краснодар» хочет купить форварда олимпийской сборной Аргентины

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Российский футбольный клуб «Краснодар» рассматривает вариант приобретения нападающего аргентинского клуба «Тальерес» Науэля Бустоса.
СМИ: «Краснодар» хочет купить форварда олимпийской сборной Аргентины
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Как сообщает MundoD, «Краснодар» готов предложить €7 млн за 22-летнего футболиста.

Отмечается, что сумма отступных за Бустоса по контракту с «Тальересом» составляет €18 млн, однако руководство клуба согласно продать игрока за €10 млн.

По данным издания интерес к Бустосу также проявляют «Валенсия», «Севилья», «Порту» и «Атлетико Минейро».

Бустос выступает за «Тальерес» с 2017 года. Он провёл 38 матчей за основной состав, записав в свой актив 15 голов. В послужном списке Бустоса три матча за олимпийскую сборную Аргентины (U-23)

Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» Вандерсон попал в сферу интересов «Эвертона» и «Спортинга».

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