Источник: «Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с Санчо

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«Манчестер Юнайтед» договорился об условиях личного контракта с вингером дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо.
Источник: «Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с Санчо
  • Reuters

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на The Transfer Window Podcast. По информации источника, если сделка осуществится, то англичанин подпишет пятилетний контракт с зарплатой £140 тыс. в неделю. Позднее эта сумма увеличится до £200 тыс. При этом договорённости о трансфере между клубами на данный момент нет.

20-летний британец в сезоне-2019/20 провёл 44 матча за «Боруссию», забив 20 мячей при 20 голевых передачах.

Ранее сообщалось, что футболист МЮ изменил причёску в поддержку движения Black Lives Matter.

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