Источник: «Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с Санчо
- Reuters
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на The Transfer Window Podcast. По информации источника, если сделка осуществится, то англичанин подпишет пятилетний контракт с зарплатой £140 тыс. в неделю. Позднее эта сумма увеличится до £200 тыс. При этом договорённости о трансфере между клубами на данный момент нет.
20-летний британец в сезоне-2019/20 провёл 44 матча за «Боруссию», забив 20 мячей при 20 голевых передачах.
Ранее сообщалось, что футболист МЮ изменил причёску в поддержку движения Black Lives Matter.