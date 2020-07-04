Майгуров подтвердил готовность провести дебаты с Драчёвым

Вице-президент Союза биатлонистов России и кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров заявил о готовности принять участие в дебатах с нынешним главой организации Владимиром Драчёвым.

«Я не против провести дебаты с Драчёвым. Если Владимир Петрович за, то я готов прийти и пообщаться. В данном случае я даже буду представлять не свою точку зрения, а позицию большинства членов правления СБР», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Драчёв и Майгуров являются единственными кандидатами на выборах главы СБР, которые пройдут на отчётно-выборной конференции 11 июля.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев призвал Драчёва и Майгурова провести дебаты.