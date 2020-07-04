Майгуров подтвердил готовность провести дебаты с Драчёвым
- РИА Новости
«Я не против провести дебаты с Драчёвым. Если Владимир Петрович за, то я готов прийти и пообщаться. В данном случае я даже буду представлять не свою точку зрения, а позицию большинства членов правления СБР», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».
Драчёв и Майгуров являются единственными кандидатами на выборах главы СБР, которые пройдут на отчётно-выборной конференции 11 июля.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев призвал Драчёва и Майгурова провести дебаты.