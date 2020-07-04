В РПЛ не исключили проведения матча за Суперкубок России за рубежом
- РИА Новости
«Пока нет окончательного решения по времени и месту проведения. Планируем провести в таком регионе, где в это время года будет комфортно болельщикам и футболистам. Место проведения обусловлено в первую очередь логистической, маркетинговой и финансовой составляющими, поэтому пока работаем над всеми вариантами, заграницу не исключаем», — приводит слова Суворова ТАСС.
Матчи за Суперкубок России в прошлом проходили в Москве, Краснодаре, Самаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Ранее Сергей Прядкин рассказал, когда может пройти матч за Суперкубок России.