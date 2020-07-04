Орлов подверг критике тренеров Новикова и Мусаева

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера московского «Динамо» Кирилла Новикова и наставника «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Хотел бы осудить двух тренеров. «Динамо» сыграло вничью с «Сочи», и в концовке Кокорин забил после назначения 100%-ного пенальти. И Новиков после матча сказал, что с футболистами они справились, а других людей победить не смогли. Ну что ж это за обвинение? И молодой тренер Мусаев сделал заявление: «Если так будут судить, можно заканчивать чемпионат». Кто он такой, этот Мусаев? Он вообще ничего не сделал для российского футбола, а делает такое заявление», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что специалисты критиковали судей в тех моментах, где их решения были признаны верными, а самих наставников стоит наказывать, так как, по его мнению, нельзя обливать грязью чемпионат и судей.

«К тренерам у меня претензии. Ни «Краснодар», ни «Динамо» не готовы играть. Сколько у них ошибок! Поставленной игры нет, а виноваты судьи. Эти тренеры — никакие, а в Англии за такое наказывают Клоппа, Моуринью», — добавил Орлов.

«Краснодар» после 25 туров занимает третье место в РПЛ с 45 очками. «Динамо» находится на восьмой позиции, имея в активе 32 очка. У обеих команд один матч в запасе.