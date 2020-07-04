Снейдер может возобновить спортивную карьеру вслед за Роббеном

Короткая ссылка
Технический директор голландского «Утрехта» Хорди Зёйдам заявил, что бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу Уэсли Снейдер может возобновить карьеру в составе трёхкратных обладателей Кубка страны.
Снейдер может возобновить спортивную карьеру вслед за Роббеном
  • Instagram
  • © sneijder10official

«Все знают, что мы с Уэсли долгое время поддерживаем связь. У нас было несколько бесед, мы обсуждали его возвращение в футбол. Уэсли необходимо время, чтобы понять, действительно ли он хочет этого. Снейдер в хорошей форме — очень интересный вариант для «Утрехта». Мяч на его стороне», — цитирует Зёйдама ad.nl.

36-летний Снейдер завершил карьеру летом прошлого года. Последним его клубом был катарский «Аль-Гарафа». Он также известен по выступлениям за амстердамский «Аякс», мадридский «Реал», миланский «Интер», стамбульский «Галатасарай» и «Ниццу».

Ранее сообщалось, что Арьен Роббен возобновил карьеру и вернулся в «Гронинген».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить