Снейдер может возобновить спортивную карьеру вслед за Роббеном

Технический директор голландского «Утрехта» Хорди Зёйдам заявил, что бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу Уэсли Снейдер может возобновить карьеру в составе трёхкратных обладателей Кубка страны.

«Все знают, что мы с Уэсли долгое время поддерживаем связь. У нас было несколько бесед, мы обсуждали его возвращение в футбол. Уэсли необходимо время, чтобы понять, действительно ли он хочет этого. Снейдер в хорошей форме — очень интересный вариант для «Утрехта». Мяч на его стороне», — цитирует Зёйдама ad.nl.

36-летний Снейдер завершил карьеру летом прошлого года. Последним его клубом был катарский «Аль-Гарафа». Он также известен по выступлениям за амстердамский «Аякс», мадридский «Реал», миланский «Интер», стамбульский «Галатасарай» и «Ниццу».

Ранее сообщалось, что Арьен Роббен возобновил карьеру и вернулся в «Гронинген».