Канделаки назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова большой потерей для российского спорта

Короткая ссылка
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о смерти тренера по самбо Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался в пятницу, 3 июля, в возрасте 57 лет после продолжительной болезни.
Канделаки назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова большой потерей для российского спорта
  • @abdulmanap.nurmagomedov
  • Instagram

«Искренне соболезную родным Абдулманапа Нурмагомедова. Это большая потеря и для нашего спорта», — написала журналистка в Telegram.

Ранее сообщалось, что свои соболезнования родным покойного выразил боксёр Артур Бетербиев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить