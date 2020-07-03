Канделаки назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова большой потерей для российского спорта

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о смерти тренера по самбо Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался в пятницу, 3 июля, в возрасте 57 лет после продолжительной болезни.

@abdulmanap.nurmagomedov

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«Искренне соболезную родным Абдулманапа Нурмагомедова. Это большая потеря и для нашего спорта», — написала журналистка в Telegram. Ранее сообщалось, что свои соболезнования родным покойного выразил боксёр Артур Бетербиев.