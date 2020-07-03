Гаджиев: Абдулманап Нурмагомедов изменил ход истории в российском спорте

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Это огромная потеря. Несмотря на свой молодой возраст, он очень многое успел и является примером для очень многих людей. Примером веры в себя и в своё дело. Это человек, который изменил ход истории в российском спорте, увековечил своё имя», — сказал Гаджиев ТАСС.

Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Волков назвал Абдулманапа Нурмагомедова наставником для всех российских бойцов.