Гаджиев: Абдулманап Нурмагомедов изменил ход истории в российском спорте
- © khabib_nurmagomedov
«Это огромная потеря. Несмотря на свой молодой возраст, он очень многое успел и является примером для очень многих людей. Примером веры в себя и в своё дело. Это человек, который изменил ход истории в российском спорте, увековечил своё имя», — сказал Гаджиев ТАСС.
Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее Волков назвал Абдулманапа Нурмагомедова наставником для всех российских бойцов.