«Бавария» объявила о переходе Зане из «Манчестер Сити»

Короткая ссылка
Полузащитник Лерой Зане официально перешёл из английского футбольного клуба «Манчестер Сити» в немецкую «Баварию».
«Бавария» объявила о переходе Зане из «Манчестер Сити»
  • © fcbayern.com

Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Мюнхена. Соглашение между действующим чемпионом Германии и игроком рассчитано до 30 июня 2025 года. 

23-летний немец выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 134 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу — Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что Зане завершил медосмотр и отправился на встречу с руководством «Баварии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить