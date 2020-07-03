«Бавария» объявила о переходе Зане из «Манчестер Сити»

Полузащитник Лерой Зане официально перешёл из английского футбольного клуба «Манчестер Сити» в немецкую «Баварию».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Мюнхена. Соглашение между действующим чемпионом Германии и игроком рассчитано до 30 июня 2025 года.

23-летний немец выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 134 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу — Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что Зане завершил медосмотр и отправился на встречу с руководством «Баварии».