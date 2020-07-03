СМИ: «Барселона» договорилась с Хави о его назначении на пост главного тренера

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Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский «Аль-Садд», по окончании нынешнего сезона станет главным тренером каталонского клуба.
СМИ: «Барселона» договорилась с Хави о его назначении на пост главного тренера
  • © REUTERS/Kai Pfaffenbach

Как сообщает журналист Франсеск Агилар в Twitter, нынешний наставник «Барселоны» Кике Сетьен может не доработать до конца сезона, тогда исполняющим обязанности будет назначен тренер «Барселоны В» Гарсия Пимьента. 

Что касается Хави, то он принял предложение президента сине-гранатовых Хосепа Бартомеу, который до этого получил одобрение от футболистов команды в пользу кандидатуры Хави.

«Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании после 33 туров, набрав 70 очков.

Ранее сообщалось, что Сетьен находится на грани отставки из «Барселоны».

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