На матчах Примеры не будет зрителей до конца сезона-2019/20

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В испанской Примере не рассматривают возможность возвращения зрителей на трибуны в нынешнем сезоне.
На матчах Примеры не будет зрителей до конца сезона-2019/20
  • РИА Новости

«Сейчас возвращение болельщиков на стадионы не является приоритетом Примеры. Большая проблема — толпа внутри и снаружи стадиона. У нас были сложности с матчем между «Спортингом» и «Овьедо», поскольку за пределами стадиона было более двух тысяч человек. Мы не должны обманывать себя. Если мы не будем осторожны, может быть вторая волна», — цитирует Тебаса Reuters.

Чемпионат Испании был возобновлён 11 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все игры проходят без зрителей.

Ранее cообщалось, что Сетьен находится на грани отставки из «Барселоны».

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