Тренер «Флориды»: Бобровский имеет шанс доказать, что он топовый вратарь

Тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Джоэл Кенневилль поделился мнением о вратаре команды Сергее Бобровском.

«В составе нашей команды у него есть шанс побеждать и доказывать, что он является топовым вратарем. Игра вратарей, особенно сразу, будет для команд крайне важна. Все должны будут играть с самого начала. Полагаю, что Бобровский делает все возможное, чтобы себе помочь», — приводит слова Кенневилля сайт НХЛ.

Он также отметил, что у Бобровского есть отличная возможность прибавить в конце сезона и сделать так, чтобы его запомнили именно по игре в концовке.

В нынешнем сезоне НХЛ Бобровский провёл 50 матчей, в среднем отражая 3,23 шайбы и 90% бросков.

Ранее Андрей Василевский занял второе место в рейтинге лучших вратарей Кубка Стэнли по версии НХЛ.