Вандерсон эмоционально отреагировал на первую игру за «Краснодар» после паузы в чемпионате
Форвард «Краснодара» Вандерсон опубликовал пост в Instagram, посвящённый матчу с «Ростовом» (1:1) в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сияние Бога. Счастлив вернуться на поле», — написал бразильский легионер и выложил фото, на котором он ведёт борьбу с соперником.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал игру команды.
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