Вандерсон эмоционально отреагировал на первую игру за «Краснодар» после паузы в чемпионате

Форвард «Краснодара» Вандерсон опубликовал пост в Instagram, посвящённый матчу с «Ростовом» (1:1) в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).