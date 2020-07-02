Вандерсон эмоционально отреагировал на первую игру за «Краснодар» после паузы в чемпионате

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Форвард «Краснодара» Вандерсон опубликовал пост в Instagram, посвящённый матчу с «Ростовом» (1:1) в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сияние Бога. Счастлив вернуться на поле», — написал бразильский легионер и выложил фото, на котором он ведёт борьбу с соперником.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал игру команды.

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