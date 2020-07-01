Тихонов не считает «Зенит» фаворитом матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Зенитом».

Отвечая на вопрос в эфире «Матч ТВ», бывший футболист «Спартака» выразил мнение, что «Зенит» не будет фаворитом в матче с «Краснодаром» в рамках 26-го тура РПЛ.

«Посмотрите, как «Зенит» сегодня приехал в Тамбов. На какой минуте они забили? Им тоже тяжело. С этими перелётами играть через два дня на третий... Скомканная подготовка. Посмотрите, «Зениту» было сложно сначала с «Крыльями Советов», потом с «Тамбовом», — заявил Тихонов.

Ранее бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал результат матча «Ростов» — «Краснодар» в РПЛ.