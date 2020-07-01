«Интер» разгромил «Брешию» в 29-м туре Серии А

Миланский «Интер» одержал разгромную победу над «Брешией» в матче 29-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Милане на «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Интеру» принесли голы Эшли Янга, Алексиса Санчеса, Данило Д'Амброзио, Роберто Гальярдини, Кристиана Эриксена и Антонио Кандревы.

«Интер» с 64 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Брешиа» с 18 очками — на предпоследнем, 19-м месте.

В параллельном матче «Болонья» и «Кальяри» сыграли вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» победил «Дженоа» в матче Серии А.