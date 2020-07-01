«Интер» разгромил «Брешию» в 29-м туре Серии А

Короткая ссылка
Миланский «Интер» одержал разгромную победу над «Брешией» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
«Интер» разгромил «Брешию» в 29-м туре Серии А
  • @Inter
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Милане на «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Интеру» принесли голы Эшли Янга, Алексиса Санчеса, Данило Д'Амброзио, Роберто Гальярдини, Кристиана Эриксена и Антонио Кандревы.

«Интер» с 64 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Брешиа» с 18 очками — на предпоследнем, 19-м месте.

В параллельном матче «Болонья» и «Кальяри» сыграли вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» победил «Дженоа» в матче Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить