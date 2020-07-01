Мусаев проводит первый матч в роли главного тренера «Краснодара»

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Матч 25-го тура РПЛ с «Ростовом» стал для наставника «Краснодара» Мурада Мусаева первым в роли главного тренера команды.
Мусаев проводит первый матч в роли главного тренера «Краснодара»
  • РИА Новости

В середине июня специалист успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию PRO и получил возможность официально работать главным тренером. 

Ранее «Арсенал» потерпел пять поражений подряд в РПЛ впервые с ноября 2016-го.

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