Мусаев проводит первый матч в роли главного тренера «Краснодара»

Матч 25-го тура РПЛ с «Ростовом» стал для наставника «Краснодара» Мурада Мусаева первым в роли главного тренера команды.

РИА Новости

В середине июня специалист успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию PRO и получил возможность официально работать главным тренером. Ранее «Арсенал» потерпел пять поражений подряд в РПЛ впервые с ноября 2016-го.