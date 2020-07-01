«Ахмат» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

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Грозненский «Ахмат» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ахмат» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Ахмату» принесли голы Евгения Харина, забившего на 15-й минуте с передачи Андерса Понсе, а также Одисе Роши, реализовавшего пенальти на 22-й минуте и забившего с игры на 88-й минуте после передачи Раванелли.

«Арсенал» ответил голом Евгения Луценко, забившего на второй компенсированной ко второму тайму минуте с передачи Игоря Горбатенко.

«Ахмат» с 27 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 28 очками — девятый.

Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ.

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