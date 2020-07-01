Месси назван лучшим футболистом мира по системе «гол + пас» за последние 20 лет

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков по системе «гол + пас» начиная с 2000 года.

Рейтинг опубликован на сайте GiveMeSport.

Месси за 862 матчей в карьере забил 700 мячей и отдал 315 результативных передач, набрав 1015 очков по системе «гол + пас».

На втором месте по этому показателю находится форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду с 986 (728 + 258) результативными действиями в 1005 матчах. Тройку лучших замыкает нападающий «Милана» Златан Ибрагимович — 717 (521 + 196) очков в 860 матчах.

Ранее сообщалось, что Месси достиг отметки в 700 голов за карьеру.