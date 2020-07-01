Акинфеев занимает шестое место в мире по числу сухих матчей с 2000 года

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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев занимает шестое место по количеству сыгранных на ноль матчей начиная с 2000 года.
Акинфеев занимает шестое место в мире по числу сухих матчей с 2000 года
  • globallookpress.com

Рейтинг опубликован на сайте GiveMeSport.

На счету россиянина 316 сухих матчей. По этому показателю он обошёл таких вратарей, как Эдвин ван дер Сар (266) и Виктор Вальдес (260).

Лучшим в списке является экс-голкипер «Реала» и «Порту» Икер Касильяс с 439 матчами на ноль. На втором месте находится Джанлуиджи Буффон из «Ювентуса» (420), а тройку лучших замыкает бывший страж ворот «Челси» и «Арсенала» Петр Чех (391).

30 июня Акинфеев провёл очередной матч на ноль и помог ЦСКА обыграть «Спартак» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

Ранее Виктор Гончаренко выразил мнение, что травма форварда ЦСКА Фёдора Чалова может оказаться незначительной.

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