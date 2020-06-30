Гончаренко ответил на вопрос о большом количестве нарушений в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, требовал ли от своих подопечных использовать тактику мелкого фола в игре со «Спартаком» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Такой установки не было. Многовато жёлтых карточек. Да, это эмоционально, это дерби. Но многовато», — отметил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Ранее специалист рассказал, какой был план на игру со «Спартаком».