Гончаренко ответил на вопрос о большом количестве нарушений в матче со «Спартаком»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, требовал ли от своих подопечных использовать тактику мелкого фола в игре со «Спартаком» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко ответил на вопрос о большом количестве нарушений в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Такой установки не было. Многовато жёлтых карточек. Да, это эмоционально, это дерби. Но многовато», — отметил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Ранее специалист рассказал, какой был план на игру со «Спартаком».

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