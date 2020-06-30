«Бенфика» объявила об отставке главного тренера
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Имя приемника Лаже не называется.
44-летний португалец возглавлял клуб из Лиссабона с января 2019 года. Под его руководством команда выиграла португальскую Примейру. За пять туров до завершения текущего сезона «Бенфика» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Порту» шесть очков.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить Кике Сетьена, если команда проиграет в любом из ближайших двух матчей.