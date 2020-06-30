«Бенфика» объявила об отставке главного тренера

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Лиссабонский футбольный клуб «Бенфика» объявил об отставке Бруну Лаже с поста главного тренера команды.
«Бенфика» объявила об отставке главного тренера
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имя приемника Лаже не называется.

44-летний португалец возглавлял клуб из Лиссабона с января 2019 года. Под его руководством команда выиграла португальскую Примейру. За пять туров до завершения текущего сезона «Бенфика» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Порту» шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить Кике Сетьена, если команда проиграет в любом из ближайших двух матчей.

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