«Динамо» сыграет с «Сочи» основным составом в 25-м туре РПЛ
- @FCDM_official
Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт бело-голубых. Игра запланирована на 1 июля в Сочи.
До этого стало известно, что все тесты на наличие коронавирусной инфекции, сделанные в «Динамо» 29 июня, показали отрицательный результат.
«Динамо» занимает в турнирной таблице седьмую строчку, набрав 31 очко. В отличие от стоящих выше «Спартака» и ЦСКА у подопечных Кирилла Новикова есть матч в запасе.
Ранее сообщалось, что «Динамо» оштрафовано на 100 тыс. рублей за нецензурные выкрики с трибун.