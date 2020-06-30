«Динамо» сыграет с «Сочи» основным составом в 25-м туре РПЛ

Роспотребназдор разрешил московскому «Динамо» выставить на матч 25-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» игроков основного состава.

Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт бело-голубых. Игра запланирована на 1 июля в Сочи.

До этого стало известно, что все тесты на наличие коронавирусной инфекции, сделанные в «Динамо» 29 июня, показали отрицательный результат.

«Динамо» занимает в турнирной таблице седьмую строчку, набрав 31 очко. В отличие от стоящих выше «Спартака» и ЦСКА у подопечных Кирилла Новикова есть матч в запасе.

Ранее сообщалось, что «Динамо» оштрафовано на 100 тыс. рублей за нецензурные выкрики с трибун.