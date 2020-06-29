Бенаюн рассказал о несостоявшихся трансферах в клубы РПЛ

Известный израильский полузащитник Йосси Бенаюн, известный своими выступлениями за английские «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», рассказал о несостоявшихся трансферах в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сначала у меня были варианты со «Спартаком», а затем спустя несколько лет ещё с «Локомотивом». Но всё время в последние минуты что-то шло не так, и сделки срывались. Помню ещё и разговоры про «Динамо». Я был реально готов к переезду в Россию, почему нет? Точно помню Валерия Карпина, он в то время работал в «Спартаке». Он реально хотел подписать меня. Активно общался с моим агентом», — приводят слова Бенаюна «Известия».

Он отметил, что не исключает своего приезда в Россию в качестве спортивного директора.

«Про интерес ЦСКА я тоже помню. В разные периоды моей карьеры мной неоднократно интересовались российские команды», — добавил Бенаюн.

40-летний израильтянин завершил карьеру весной 2019 года. Большую часть карьеры он провёл в Англии, выступая за «Вест Хэм Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Куинз Парк Рейнджерс». В его активе также игры за испанский «Расинг» и израильские «Хапоэль», «Маккаби» и «Бейтар».

Бенаюн является рекордсменом сборной Израиля по количеству матчей. На счёту хавбека 102 игры в футболке национальной команды, в которых он забил 22 мяча и отдал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что агент Витиньо прокомментировал возможное возвращение футболиста в Россию.