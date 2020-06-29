«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в 28-м туре Серии А

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Миланский «Интер» обыграл «Парму» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в 28-м туре Серии А
  • Reuters

Встреча прошла в Парме и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева открыли счёт на 15-й минуте благодаря голу Жарвиньо. У «Интера» на 84-й и 87-й минутах отличились Стефан де Врей и Алессандро Бастони.

На 68-й минуте в составе «нерадзурри» был удалён Томмазо Берни, а на 85-й минуте составы уравнялись, так как красную карточку у «Пармы» получил Юрай Куцка.

«Интер» набрал 61 очко и продолжает занимать третье место в турнирной таблице итальянского первенства. «Парма» находится на восьмой позиции с 39 очками в активе.

Ранее «Наполи» одержал пятую победу подряд в Серии А.

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