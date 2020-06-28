СМИ: Гончаренко останется в ЦСКА

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Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко продолжит свою работу с командой.
СМИ: Гончаренко останется в ЦСКА
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», 28 июня клуб объявит о возвращении 43-летнего специалиста, покинувшего расположение команды и вернувшегося на родину, в Белоруссию, после разгромного проигрыша «Зениту».

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России и дважды завоевали серебряные медали РПЛ. По данным СМИ, Гончаренко написал заявление об уходе после матча с «Зенитом». При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Гончаренко провёл переговоры с ЦСКА.

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