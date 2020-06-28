Американский баскетболист «Зенита» высказался об отношении к Санкт-Петербургу
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По его словам, он уже успел влюбиться в этот город.
«Несмотря на холодную погоду, это красивый и уникальный город. Он может многое предложить как местным жителям, так и туристам. Как в культурном плане, так и в гастрономическом. С удовольствием расхваливаю величие Петербурга своей семье и друзьям», — приводит слова Холлинза газета «Известия».
Ранее сообщалось, что в НБА признали возможность отмены сезона.