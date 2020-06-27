Гвоздик: Бетербиев не дал бы мне реванш

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Александр Гвоздик назвал одной из причин завершения карьеры незаинтересованность нынешнего обладателя титула Артура Бетербиева в матче-реванше.

«Я всегда стараюсь трезво оценивать реальность. В нашем контракте не было прописано пункта о реванше. Всё зависело от него. Но я принял это. Если бы я оказался на его месте, то действовал бы точно так же. Я понимаю, что он не дал бы мне матч-реванш», — цитирует Гвоздика BoxingScene.

Бой Гвоздик — Бетербиев состоялся в октябре 2018 года в Филадельфии. Бетербиев нокаутировал украинца в десятом раунде.

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