Мюллер установил рекорд Бундеслиги по ассистам за сезон

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер установил рекорд немецкой Бундеслиги по количеству голевых передач за сезон.

Знаковое событие произошло в матче 34-го тура с «Вольфсбургом». С передачи Мюллера уже на четвёртой минуте отличился Кингсли Коман.

Для 30-летнего немца это уже 21-й ассист в нынешнем сезоне. Таким образом, он превзошёл рекорд чемпионата, ранее принадлежавший полузащитнику Кевину Де Брюйне, который, играя за «Вольфсбург» в сезоне-2014/15, отдал 20 голевых передач.

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