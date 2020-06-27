Мюллер установил рекорд Бундеслиги по ассистам за сезон
- Reuters
Знаковое событие произошло в матче 34-го тура с «Вольфсбургом». С передачи Мюллера уже на четвёртой минуте отличился Кингсли Коман.
Для 30-летнего немца это уже 21-й ассист в нынешнем сезоне. Таким образом, он превзошёл рекорд чемпионата, ранее принадлежавший полузащитнику Кевину Де Брюйне, который, играя за «Вольфсбург» в сезоне-2014/15, отдал 20 голевых передач.
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