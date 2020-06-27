Черчесов присутствует на матче РПЛ «Спартак» — «Уфа»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов присутствует на матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Уфой».

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена», она началась в 16:30 мск. Ренее Леонид Федун прокомментировал информацию о новом задержании болельщиков «Спартака» перед матчем с «Уфой».