Черчесов присутствует на матче РПЛ «Спартак» — «Уфа»

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов присутствует на матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Уфой».
Черчесов присутствует на матче РПЛ «Спартак» — «Уфа»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена», она началась в 16:30 мск.

Ренее Леонид Федун прокомментировал информацию о новом задержании болельщиков «Спартака» перед матчем с «Уфой».

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