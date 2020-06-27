Черчесов присутствует на матче РПЛ «Спартак» — «Уфа»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов присутствует на матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Уфой».
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена», она началась в 16:30 мск.
Ренее Леонид Федун прокомментировал информацию о новом задержании болельщиков «Спартака» перед матчем с «Уфой».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен