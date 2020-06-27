Тренер «Барселоны»: уверен, «Реал» в какой-то момент допустит ошибку

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о борьбе за чемпионский титул в испанской Примере с мадридским «Реалом».

«Осталось провести семь матчей, и выиграть все их очень трудно. «Реал» ещё не потерял очков, но это игра, которая может нас удивить. Это правда, что они находятся в хорошем состоянии, как и мы, но всё может случиться. Я уверен, что в какой-то момент они допустят ошибку», — цитирует Сетьена Evening Standard.

После 31-го тура чемпионата Испании «Реал» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Барселону» за счёт дополнительных показателей. У обеих команд по 68 очков.

Ранее «Реал» одержал верх над «Мальоркой» в матче Примеры.