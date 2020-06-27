Тарпищев назвал Кузнецову символом российского тенниса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что отечественная теннисистка Светлана Кузнецова является примером для многих спортсменов.

«Кузнецова — символ российского тенниса, она очень многое сделала для нашего тенниса. А главное, что она очень хороший человек в душе, она безотказная, Светлана — патриотка России. Она пример для подражания для многих», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

По его мнению, она всего добилась с помощью трудолюбия, нацеленности, воли и стремления к успеху. Глава ФТР также поздравил её с днём рождения и пожелал ей долгой карьеры.

«Такие люди заслуживают многого. Добра, удачи, хочу, чтобы долголетие и мастерство шли рядом, от всей души», — добавил Тарпищев.

Кузнецова является победительницей «Ролан Гаррос» (2009) и US Open (2004) в одиночном разряде, также она дважды выигрывала Australian Open (2005, 2012) в парном разряде.

Ранее Кузнецова высказалась о выставочных турнирах с участием первой ракетки мира Новака Джоковича, после которых у нескольких участников, в том числе у самого серба, обнаружили коронавирус.