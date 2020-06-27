Россиянин Башкиров отметился двумя красивыми голами в матче чемпионата Польши по футболу
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Отечественный футболист открыл счёт в середине первого тайма красивым ударом из-за пределов штрафной.
А после перерыва Башкиров нанёс ещё один точный дальний удар и оформил дубль.
«Заглембе» обыграл «Корону» со счётом 2:1.
Для Башкирова данные голы стали первыми в текущем сезоне чемпионата Польши. До того он записал на свой счёт одну результативную передачу.
Ранее агент Витиньо прокомментировал возможное возвращение футболиста в Россию.