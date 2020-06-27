Россиянин Башкиров отметился двумя красивыми голами в матче чемпионата Польши по футболу

Российский полузащитник «Заглембе» Евгений Башкиров отметился дублем в матче чемпионата Польши по футболу с «Короной».

Отечественный футболист открыл счёт в середине первого тайма красивым ударом из-за пределов штрафной.

А после перерыва Башкиров нанёс ещё один точный дальний удар и оформил дубль.

«Заглембе» обыграл «Корону» со счётом 2:1.

Для Башкирова данные голы стали первыми в текущем сезоне чемпионата Польши. До того он записал на свой счёт одну результативную передачу.

Ранее агент Витиньо прокомментировал возможное возвращение футболиста в Россию.