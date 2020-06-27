Россиянин Башкиров отметился двумя красивыми голами в матче чемпионата Польши по футболу

Короткая ссылка
Российский полузащитник «Заглембе» Евгений Башкиров отметился дублем в матче чемпионата Польши по футболу с «Короной».
Россиянин Башкиров отметился двумя красивыми голами в матче чемпионата Польши по футболу
  • Instagram
  • © eugenebashkirov

Отечественный футболист открыл счёт в середине первого тайма красивым ударом из-за пределов штрафной. 

А после перерыва Башкиров нанёс ещё один точный дальний удар и оформил дубль. 

«Заглембе» обыграл «Корону» со счётом 2:1.

Для Башкирова данные голы стали первыми в текущем сезоне чемпионата Польши. До того он записал на свой счёт одну результативную передачу. 

Ранее агент Витиньо прокомментировал возможное возвращение футболиста в Россию. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить