Ярошенко: при Драчёве возникли финансовые проблемы и нарушилась коммуникация внутри СБР

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился мнением о внеочередной отчётно-выборной конференции Союза биатлонистов России, на которой глава организации Владимир Драчёв может быть смещён с должности.

«Мы видели результаты Владимира Драчёва за два года правления. Тогда всё было радужно и перспективно: депутат Госдумы обещал большое количество серьёзных спонсоров. Прошло два года. Мы увидели, что серьёзных спонсоров нет, а биатлон финансируется за счёт государства. При Драчёве возникли финансовые проблемы и оказалась абсолютно нарушена коммуникация внутри СБР. Наверное, он и должен сказать, как избавиться от этого. Я этого ещё ни разу не услышал», — цитирует Ярошенко «Спорт день за днём».

11 июля состоятся выборы нового главы СБР. Помимо Драчёва, на эту должность также претендует Виктор Майгуров.

Ранее Васильев заявил, что не баллотируется ни в правление, ни на пост президента СБР.