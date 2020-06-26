Ярошенко: при Драчёве возникли финансовые проблемы и нарушилась коммуникация внутри СБР
- РИА Новости
«Мы видели результаты Владимира Драчёва за два года правления. Тогда всё было радужно и перспективно: депутат Госдумы обещал большое количество серьёзных спонсоров. Прошло два года. Мы увидели, что серьёзных спонсоров нет, а биатлон финансируется за счёт государства. При Драчёве возникли финансовые проблемы и оказалась абсолютно нарушена коммуникация внутри СБР. Наверное, он и должен сказать, как избавиться от этого. Я этого ещё ни разу не услышал», — цитирует Ярошенко «Спорт день за днём».
11 июля состоятся выборы нового главы СБР. Помимо Драчёва, на эту должность также претендует Виктор Майгуров.
Ранее Васильев заявил, что не баллотируется ни в правление, ни на пост президента СБР.