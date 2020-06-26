Ярошенко: при Драчёве возникли финансовые проблемы и нарушилась коммуникация внутри СБР

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Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился мнением о внеочередной отчётно-выборной конференции Союза биатлонистов России, на которой глава организации Владимир Драчёв может быть смещён с должности.
Ярошенко: при Драчёве возникли финансовые проблемы и нарушилась коммуникация внутри СБР
  • РИА Новости

«Мы видели результаты Владимира Драчёва за два года правления. Тогда всё было радужно и перспективно: депутат Госдумы обещал большое количество серьёзных спонсоров. Прошло два года. Мы увидели, что серьёзных спонсоров нет, а биатлон финансируется за счёт государства. При Драчёве возникли финансовые проблемы и оказалась абсолютно нарушена коммуникация внутри СБР. Наверное, он и должен сказать, как избавиться от этого. Я этого ещё ни разу не услышал», — цитирует Ярошенко «Спорт день за днём».

11 июля состоятся выборы нового главы СБР. Помимо Драчёва, на эту должность также претендует Виктор Майгуров.

Ранее Васильев заявил, что не баллотируется ни в правление, ни на пост президента СБР.

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