СМИ: Голкипер «Челси» Кепа может перейти в «Валенсию»

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Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в испанской «Валенсии».
СМИ: Голкипер «Челси» Кепа может перейти в «Валенсию»
  • Reuters

Как сообщает Marca, «Челси» предложил «Валенсии», желающей усилить вратарскую позицию, взять Кепу в аренду на два сезона с обязательным выкупом.

25-летний испанец перешёл в «Челси» из «Атлетика» в 2018 году, став самым дорогим вратарём в истории футбола: его трансфер обошёлся английскому клубу в €80 млн. В активе футболиста 89 матчей за «Челси», 31 из которых он отыграл на ноль.

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