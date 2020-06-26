Глава МИД Венгрии оценил шансы сборной России на Евро-2020

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал про шансы сборной России на удачное выступление на чемпионате Европы 2020 года.
Глава МИД Венгрии оценил шансы сборной России на Евро-2020
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«Да, у России хорошая сборная. Я знаю российских игроков, знаю Российскую премьер-лигу, в которую мы даже внесли свой вклад. Известный венгерский арбитр Виктор Кашшаи, несколько раз признававшийся одним из лучших судей, сейчас возглавляет судейский корпус Российского футбольного союза. Он работал на финале футбольного турнира в рамках Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Поэтому, думаю, у вас получится хорошо выступить. Кстати, в сентябре Венгрии предстоит встретиться с Россией в Лиге наций УЕФА», — рассказал Сийярто в интервью RT.

На групповом этапе чемпионата Европы 2020 года сборная России встретится с Данией, Финляндией и Бельгией. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесён на 2021 год и состоится с 11 июня по 11 июля.

Ранее Сийярто рассказал о встрече с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.

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