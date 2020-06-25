Карасёв рассказал, как футбольные судьи справляются с давлением

Короткая ссылка
Российский арбитр ФИФА Сергей Карасёв рассказал о психологической подготовке к работе на матчах.
Карасёв рассказал, как футбольные судьи справляются с давлением
  • globallookpress.com

«Во время матча я убираю телефон подальше. Некоторые судьи пересматривают эпизоды в перерыве. Мне это мешает, потому включаю мобильный только через час-другой после встречи. В этот момент можно обсудить какие-то ключевые эпизоды. Однако я предпочитаю анализировать работу на холодную голову в течение следующих двух-трёх дней. После матча важно не зацикливаться на ошибках. Я стараюсь выяснить причину брака, сделать выводы и перевернуть страницу. Кто-то практикует советы у психолога, но я не обращался. Мне помогает семья», — написал Карасёв в Instagram.

Ранее на телеканале «Матч ТВ» назвали комментаторов дерби «Динамо» — ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить