Карасёв рассказал, как футбольные судьи справляются с давлением

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасёв рассказал о психологической подготовке к работе на матчах.

«Во время матча я убираю телефон подальше. Некоторые судьи пересматривают эпизоды в перерыве. Мне это мешает, потому включаю мобильный только через час-другой после встречи. В этот момент можно обсудить какие-то ключевые эпизоды. Однако я предпочитаю анализировать работу на холодную голову в течение следующих двух-трёх дней. После матча важно не зацикливаться на ошибках. Я стараюсь выяснить причину брака, сделать выводы и перевернуть страницу. Кто-то практикует советы у психолога, но я не обращался. Мне помогает семья», — написал Карасёв в Instagram.

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