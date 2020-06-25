Каминский рассказал, как Фуркад упрекнул тренеров сборной России за отказ ставить Волкова на эстафету

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Главный тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал историю о том, как несколько лет назад пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад упрекнул тренеров национальной команды за то, что те не поставили на эстафету Алексея Волкова.
Каминский рассказал, как Фуркад упрекнул тренеров сборной России за отказ ставить Волкова на эстафету
  • Reuters

«Волков — биатлонист, который мог управлять пелотоном благодаря точной и быстрой стрельбе. Тренер Антона Шипулина Андрей Крючков как-то рассказывал, как к нему на одном из этапов Кубка мира подошёл Мартен Фуркад и поинтересовался, почему Волкова не ставят в эстафету. Ему стали объяснять, что Волков не слишком хорошо готов, то да сё, а Фуркад всё это выслушал и говорит: «Зря. Когда бежит Волков, в каком бы состоянии он ни был, пелотон очень сильно волнуется и дёргается», — рассказал Каминский в интервью RT.

Ранее он ответил, существует ли риск отмены этапов Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.

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