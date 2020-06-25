Каминский рассказал, как Фуркад упрекнул тренеров сборной России за отказ ставить Волкова на эстафету

Главный тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал историю о том, как несколько лет назад пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад упрекнул тренеров национальной команды за то, что те не поставили на эстафету Алексея Волкова.

«Волков — биатлонист, который мог управлять пелотоном благодаря точной и быстрой стрельбе. Тренер Антона Шипулина Андрей Крючков как-то рассказывал, как к нему на одном из этапов Кубка мира подошёл Мартен Фуркад и поинтересовался, почему Волкова не ставят в эстафету. Ему стали объяснять, что Волков не слишком хорошо готов, то да сё, а Фуркад всё это выслушал и говорит: «Зря. Когда бежит Волков, в каком бы состоянии он ни был, пелотон очень сильно волнуется и дёргается», — рассказал Каминский в интервью RT.

Ранее он ответил, существует ли риск отмены этапов Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.