Баскетболисты «Сакраменто» Паркер и Лень заболели коронавирусом

Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Джабари Паркер и Алексей Лень заболели коронавирусом.

О положительном тесте Паркера на COVID-19 сообщается на сайте команды, а Лень объявил о болезни в своём Instagram.

Оба спортсмена находятся в изоляции, но ожидают, что смогут вернуться в расположение команды к возобновлению сезона.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата. Возобновление турнира планируется в конце июля в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Индианы» Малкольм Брогдон получил положительный результат теста на коронавирус.