Салах: настало время «Ливерпуля» для победы в АПЛ

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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (4:0) в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) и высказался о вероятном чемпионстве.
Салах: настало время «Ливерпуля» для победы в АПЛ
  • © REUTERS / Phil Noble

«Сегодня у нас было отличное выступление, все игроки были невероятными. Я доволен результатом и с нетерпением жду следующих двух игр. Думаю, что все игроки мотивированы, каждый мотивирован по-своему, но каждый мотивирован на победу», — цитирует Салаха Sky Sports.

По его словам, он хотел победить в АПЛ с командой, как только перешёл в неё. 

«Город долго её не выигрывал, так что это было подходящее время. Возможно, в прошлом году у нас был шанс выиграть АПЛ, но «Манчестер Сити» также выступил очень хорошо и заслужил победу. Настало наше время, чтобы выиграть, и это здорово», — добавил Салах.

«Ливерпуль» набрал 86 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая «Манчестер Сити» на 23 очка.

Ранее «Ливерпуль» крупно обыграл «Кристал Пэлас» в 31-м туре АПЛ. 

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