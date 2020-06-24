СМИ: Футболист «Баварии» Алькантара отказался продлевать контракт с клубом

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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара отказался продлевать контракт с немецким футбольным клубом.
СМИ: Футболист «Баварии» Алькантара отказался продлевать контракт с клубом
  • Reuters

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter, в мае игрок согласовал новый контракт с «Баварией», но на последней встрече с руководством выразил сомнения по поводу продолжения сотрудничества. В клубе посчитали, что испанец хочет уйти.

При этом в коллективе появились слухи о желании Алькантары продолжить карьеру в «Ливерпуле». 

Алькантара выступает за «Баварию» с 2013 года. В этом сезоне он провёл 24 матча в немецкой Бундеслиге и забил три мяча. 

Ранее сообщалось, что «Бавария» выбыла из борьбы за Кая Хаверца.

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