Каряка объяснил, как «Спартак» не растерял форму во время пандемии коронавируса

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка объяснил, как футболистам «Спартака» удалось не растерять форму во время паузы из-за пандемии коронавируса.
Каряка объяснил, как «Спартак» не растерял форму во время пандемии коронавируса
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  • © ФК «Спартак-Москва»

«У футболистов была расписана программа домашних тренировок. Люди занимались, тем более никто не понимал, сколько продлится пауза. Я уверен, игроки не могли растерять форму даже за два месяца. Тут всё зависит от того, чем ты занимаешься. В конце концов, в период отпусков футболисты тоже получают индивидуальные задания. Для профессионала это не проблема. А вот что касается тактических нюансов, сложности могут возникнуть, но месяца достаточно, чтобы их решить», — заявил Каряка в интервью RT.

Ранее бывший полузащитник сборной России признался, что его удивила форма «Спартака» и «Зенита».

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