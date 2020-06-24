Каряка объяснил, как «Спартак» не растерял форму во время пандемии коронавируса

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка объяснил, как футболистам «Спартака» удалось не растерять форму во время паузы из-за пандемии коронавируса.

«У футболистов была расписана программа домашних тренировок. Люди занимались, тем более никто не понимал, сколько продлится пауза. Я уверен, игроки не могли растерять форму даже за два месяца. Тут всё зависит от того, чем ты занимаешься. В конце концов, в период отпусков футболисты тоже получают индивидуальные задания. Для профессионала это не проблема. А вот что касается тактических нюансов, сложности могут возникнуть, но месяца достаточно, чтобы их решить», — заявил Каряка в интервью RT.

Ранее бывший полузащитник сборной России признался, что его удивила форма «Спартака» и «Зенита».