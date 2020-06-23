Тренер считает, что Нурмагомедов может выступать ещё 6—8 лет

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Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение, что его подопечный по своим физическим кондициям может продолжать выступления на протяжении ещё шести — восьми лет.
Тренер считает, что Нурмагомедов может выступать ещё 6—8 лет
  • Reuters

«Хабиб настолько сильный борец, что может спокойно продолжать выступать шесть — семь лет. Но здесь всё зависит от его желания. Именно по качествам, физическому состоянию и навыкам он может выступать ещё шесть, семь или даже восемь лет», — приводит слова Мендеса ТАСС.

31-летний Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов выразил уверенность, что осенью будет защищать титул чемпиона UFC.

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