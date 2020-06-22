Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинет клуб по окончании сезона

Директор департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Лисин подтвердил, что покинет свой пост по окончании сезона.

«Нужно внести ясность: я продолжаю работать с командой до конца текущего сезона по взаимной договорённости сторон», — написал Лисин в своём Twitter.

Он отметил, что ему важно сохранить и продолжить укреплять доверие между клубом и болельщиками, поэтому он намерен за оставшееся время ввести в курс новых людей, чтобы всё продолжало работать и развиваться.

«Важно, что наша медиакоманда в основной массе остаётся на своих местах. А значит, останутся и любимые вами форматы, появятся новые! Впереди семь матчей в чемпионате плюс Кубок, за который поборемся. Давайте сплотимся вокруг великого и могучего!» — добавил Лисин.

Лисин занимает свою должность с июня 2019 года. В прессе появилась информация, что его сменит Антон Фетисов.

Ранее актёр Дмитрий Назаров сочинил песню о победе «Спартака» над тульским «Арсеналом».