Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинет клуб по окончании сезона
- @fcsm_official
«Нужно внести ясность: я продолжаю работать с командой до конца текущего сезона по взаимной договорённости сторон», — написал Лисин в своём Twitter.
Он отметил, что ему важно сохранить и продолжить укреплять доверие между клубом и болельщиками, поэтому он намерен за оставшееся время ввести в курс новых людей, чтобы всё продолжало работать и развиваться.
«Важно, что наша медиакоманда в основной массе остаётся на своих местах. А значит, останутся и любимые вами форматы, появятся новые! Впереди семь матчей в чемпионате плюс Кубок, за который поборемся. Давайте сплотимся вокруг великого и могучего!» — добавил Лисин.
Лисин занимает свою должность с июня 2019 года. В прессе появилась информация, что его сменит Антон Фетисов.
Ранее актёр Дмитрий Назаров сочинил песню о победе «Спартака» над тульским «Арсеналом».