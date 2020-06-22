Глушаков призвал клубы РПЛ соблюдать фейр-плей

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков призвал российские клубы соблюдать фейр-плей в ситуации с пандемией коронавируса.

«Хорошо возобновили сезон, но надо прибавлять всем и во всем. Ждём в гости «Сочи». И отдельно хочу выразить респект землякам из «Ростова». Пацаны бились как могли, завоевали всеобщее уважение. «Ростов», «Динамо»… Все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фейр-плей и о том, что здоровье людей важнее всего», — написал Глушаков в своём Instagram.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за коронавируса у шести футболистов. «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом и в итоге матч завершился самой крупной победой в истории РПЛ — 10:1 в пользу «Сочи».

Ранее сообщалось, что, по мнению Александра Самедова, вспышки коронавируса в командах РПЛ ставят под угрозу завершение чемпионата.