В Канаде призвали ввести в Зал славы четырёх советских хоккеистов

Североамериканское издание Hockey News составило список знаменитых европейских игроков, которые должны быть включены в Зал славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В список хоккеистов, выступавших в НХЛ в период с 1960 по 1990 год, вошли четверо советских игроков — трёхкратный олимпийский чемпион Анатолий Фирсов, двукратные чемпионы Игр Борис Михайлов, Валерий Васильев и Александр Мальцев.

По мнению редакции издания, в Зал славы также заслужили право попасть чехи Иржи Голечек и Владимир Мартинец.

На данный момент из советских и российских хоккеистов в Зал славы входят Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Фёдоров, Сергей Макаров, Александр Якушев и Сергей Зубов.

Ранее сообщалось, что НХЛ не планирует переносить дату открытия тренировочных лагерей.