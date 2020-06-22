В Канаде призвали ввести в Зал славы четырёх советских хоккеистов
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- РИА Новости
В список хоккеистов, выступавших в НХЛ в период с 1960 по 1990 год, вошли четверо советских игроков — трёхкратный олимпийский чемпион Анатолий Фирсов, двукратные чемпионы Игр Борис Михайлов, Валерий Васильев и Александр Мальцев.
По мнению редакции издания, в Зал славы также заслужили право попасть чехи Иржи Голечек и Владимир Мартинец.
На данный момент из советских и российских хоккеистов в Зал славы входят Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Фёдоров, Сергей Макаров, Александр Якушев и Сергей Зубов.
Ранее сообщалось, что НХЛ не планирует переносить дату открытия тренировочных лагерей.