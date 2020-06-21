Николич: Сёмин — самая большая легенда «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о поведении фанатов команды во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«Конечно, я слышал болельщиков. Я считаю, что Юрий Палыч — самая большая легенда клуба. Для меня это не проблема. Когда я пришёл в клуб, Юрий Палыч был в клубе 20—25 лет, даже не знаю, как долго. Что бы они ни пели, это хорошо. Главное, что они не молчат. Спасибо, что болельщики пришли и поддержали», — сказал Николич после матча.

Серб проводил свой первый матч во главе «железнодорожников». На посту главного тренера клуба он сменил 73-летнего Юрия Сёмина.

Ранее Гилерме заявил, что слышал, как фанаты скандировали имя Сёмина.