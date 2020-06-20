Кузяев прокомментировал первое попадание в стартовый состав «Зенита» с ноября 2019 года

Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Далер Кузяев поделился мнением о попадании в стартовый состав команды на матч с московским ЦСКА в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Уже неделю наигрывали стартовый состав. Знал, что выйду с первых минут. Очень рад этому. Было непривычно с первых минут, так как много пропустил. Но потихонечку набирал с течением игры. Во втором тайме чувствовал себя более раскрепощённо», — заявил Кузяев в эфире «Матч ТВ».

В последний раз Кузяев выходил на поле в стартовом составе 27 ноября 2019 года. Тогда Далер провёл на поле все 90 минут в игре с французским «Лионом» в Лиге чемпионов.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие плюсы даёт возможность проводить по пять замен в матчах РПЛ.