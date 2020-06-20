Кузяев прокомментировал первое попадание в стартовый состав «Зенита» с ноября 2019 года
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- РИА Новости
«Уже неделю наигрывали стартовый состав. Знал, что выйду с первых минут. Очень рад этому. Было непривычно с первых минут, так как много пропустил. Но потихонечку набирал с течением игры. Во втором тайме чувствовал себя более раскрепощённо», — заявил Кузяев в эфире «Матч ТВ».
В последний раз Кузяев выходил на поле в стартовом составе 27 ноября 2019 года. Тогда Далер провёл на поле все 90 минут в игре с французским «Лионом» в Лиге чемпионов.
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